Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Noch ist unklar, wer in Babenhausen einen schwarzen VW angefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer am vergangenen Sonntag im Zeitraum von 10 Uhr bis 11.30 Uhr einen schwarzen VW Touran in Babenhausen angefahren hat. Wie die Beamten mitteilen, war das Fahrzeug in der Fürst-Fugger-Straße auf Höhe der Kirchenmauer am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Polizei schätzt Schadenshöhe auf circa 300 Euro

Das Auto wurde – vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug – am linken Heckbereich beschädigt. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe derzeit auf circa 300 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08333/2280 oder 08331/1000 bei der Polizei zu melden. (AZ)