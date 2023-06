Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Ein Babenhauser stellt sein Auto ab und bemerkt am nächsten Tag einen massiven Schaden am Kotflügel. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Unfallflucht in Babenhausen: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Babenhauser seinen grauen VW Golf am Mittwoch gegen 11 Uhr in Babenhausen in der Judengasse abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 13 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er am linken vorderen Kotflügel einen massiven Schaden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei vom Unfallort, ohne sich um seine gesetzlichen Verpflichtungen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden. (AZ)