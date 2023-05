Unbekannter wirft mit Bierflasche Autoscheibe ein

In Babenhausen hat ein bislang Unbekannter mit einer Bierflasche ein Auto beschädigt. Nun such die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Weinrieder Straße in Babenhausen mit einer Bierflasche die Heckscheibe eines Autos eingeworfen. Danach trat er noch gegen die Heckklappe. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Vorfall ereignet sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Freitag. Zeugen des Bierflaschenwurfs sollen sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden. (AZ)