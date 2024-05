Unfall im Gewerbegebiet: Erheblicher Schaden an Fahrzeugen

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag im Schöneggweg in Babenhausen zusammengestoßen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Zu einem Unfall mit automatischem "E-Call-Notruf", bei dem auf Rückfrage der Leitstelle niemand antwortete, sind die Feuerwehr Babenhausen, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in den Babenhauser Schöneggweg gerufen worden. Wie sich herausstellte, war ein 35-Jähriger mit einem Firmenwagen aus einer Grundstücksausfahrt in den Schöneggweg eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines vorbeikommenden BMW missachtet. Dabei prallte der Geschäftskombi seitlich in den von einem 28-Jährigen gesteuerten BMW.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei nicht näher angegeben wurde. Beide Fahrer konnten nach Untersuchung im Rettungswagen unverletzt entlassen werden. Die Feuerwehr hatte die Unfallstelle abgesichert und brauchte sonst nicht weiter einzugreifen. (wis)