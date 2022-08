Unfall mit Pedelec in Babenhausen: 71-Jähriger wird leicht verletzt

In Babenhausen kommt ein Radfahrer mit seinem Pedelec vom Weg ab und stürzt. Vorsorglich wird der Mann nach Memmingen ins Krankenhaus gebracht.

Prellungen und Schürfwunden hat sich ein Radfahrer am Montagvormittag bei einem Unfall in Babenhausen zugezogen. Dem Polizeibericht zufolge befuhr der 71-Jährige mit seinem Pedelec den Radweg von Winterrieden nach Babenhausen. Kurz vor dem Weiherweg kam er vermutlich wegen Unachtsamkeit in einer S-Kurve rechts in den Grünstreifen und stürzte zu Boden. Der Mann wurde vorsorglich ins Klinikum Memmingen eingeliefert. (AZ)