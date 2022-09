Schwerer Unfall bei Babenhausen: Motorradfahrer und Autofahrerin verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Babenhausen und Oberschönegg ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Die Straße war lange gesperrt.

Gegen 15.30 Uhr wollte am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin die Kreisstraße MN8 zwischen Babenhausen und Oberschönegg überqueren. Dabei übersah sie zwei vorfahrtberechtigte Motorräder, die auf der Kreisstraße unterwegs waren. Es kam zum Zusammenstoß, sodass beide Motorradfahrer stürzten. Einer davon zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Schwerer Unfall bei Babenhausen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Eine 80 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Auto die Straße Am Ziegelstadel in Weinried in östliche Fahrtrichtung und wollte die Kreisstraße MN 8 queren. Zeitgleich befuhren ein 55-Jähriger und eine 59-Jährige mit ihren Motorrädern die Kreisstraße in nordwestliche Fahrtrichtung. Die 80-Jährige missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden Motorräder und es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Motorradfahrenden stürzten. Der 55-Jährige zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Arm zu, die Unfallverursacherin leichte Verletzungen an Hand und Oberkörper. Die 59-jährige Motorradfahrerin blieb unverletzt. Der 55-Jährige wurde mit dem Augsburger Rettungshubschrauber "Christoph 40" ins Memminger Klinikum eingeliefert, die 80-Jährige mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Krumbach. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, an den Motorrädern mehr als 40.000 Euro.

Die Ortsfeuerwehr Weinried übernahm die ersten Absperr- und Rettungsmaßnahmen. Die weiter eintreffenden Wehren aus Babenhausen und Umgebung brauchten nicht mehr einzugreifen, da keine hydraulischen Rettungsmittel (Schere, Spreizer) erforderlich waren. Nach etwa zwei Stunden wurde die Straße wieder freigegeben. (wis, AZ)