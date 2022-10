Unfallflucht in Babenhausen: Polizei hat ersten Hinweis

Noch weiß die Polizei nicht, wer in Babenhausen einen roten VW Passat angefahren hat. Doch die Beamten haben einen ersten Anhaltspunkt.

Noch ist unklar, wer am vergangenen Freitag, 21. Oktober, im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 21 Uhr einen roten VW Passat in Babenhausen angefahren hat. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Webergasse, wo das Fahrzeug abgestellt war.

Polizei Memmingen hat ersten Hinweis auf den Unfallverursacher

Der Passat war im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt. Die Beamten sicherten vor Ort einen roten Lackabrieb, der vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (AZ)

