Unterallgäu hat mehr Einwohner: So ist die Lage im Raum Babenhausen

In den meisten Kommunen im Unterallgäu leben seit dem vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen. Nur ein Ort ist kleiner geworden. So sieht es im Raum Babenhausen aus.

Die Zahl der Einwohner im Landkreis Unterallgäu wächst weiter: Zum Stichtag 30. Juni 2022 lebten genau 149.232 Menschen in den 52 Unterallgäuer Gemeinden. Das sind 1456 mehr als bei der letzten Erhebung mit Stichtag 31. Dezember 2021. Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat diese Zahlen jetzt bekannt gegeben.

Die größte Stadt ist Bad Wörishofen mit 16.852 Bürgern. Auf Platz zwei liegt Mindelheim mit 15.528 Einwohnern, auf Platz drei Ottobeuren mit 8733 Bewohnern. Die kleinsten Gemeinden im Landkreis sind Böhen mit 809 und Pleß mit 912 Einwohnern. Die Einwohnerzahl im Unterallgäu geht seit Jahren kontinuierlich nach oben.

So viele neue Einwohner gibt es in den Kommunen im Unterallgäu

In der Marktgemeinde Babenhausen lebten im Juni 2022 5726 Menschen, 14 mehr als noch im Jahr zuvor. Die Einwohnerzahl von Boos verringerte sich um drei auf 2132. In Egg an der Günz gab es einen Zuwachs von acht Personen auf 1262 Menschen. Fellheim hat zwei Einwohner mehr, damit sind es zum Stichtag 1147. In Kettershausen kamen elf Einwohner dazu, hier waren es im Juni 1857 Menschen. Einen satten Zuwachs von 35 Personen auf nun 1381 verzeichnet Kirchhaslach. Auch Oberschönegg wuchs um 16 Personen auf jetzt 1015 Menschen an. In Pleß lebten im Sommer 912 Menschen, zehn mehr als noch im Vorjahr. Mit 20 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern ist Winterrieden auf nunmehr 964 angewachsen. (AZ)