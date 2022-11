Verkehrsfreigabe der "Spange": Wer stand auf der Gästeliste und warum?

Plus In Babenhausen gibt es Knatsch. Marktgemeinderäte der Grünen und der Liste engagierter Bürger kritisieren, nicht zur Freigabe der Ortsumfahrung eingeladen gewesen zu sein.

Als Ende Oktober mit der offiziellen Freigabe der Umfahrung im Westen Babenhausens ein erster Schritt zur Verkehrsentlastung im Ort gemacht wurde, waren auch etliche Ehrengäste beim kleinen Festakt an der "Spange" dabei. Politiker vom Bundestagsabgeordneten bis zur kommunalen Ebene, Behördenleiter, Ingenieure und Vertreter der Baufirmen. Jetzt gibt es Knatsch in der Marktgemeinde über eben jene Gästeliste.