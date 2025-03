Verrückte Komödie im Theater am Espach – und einer spielt seit 51 Jahren mit

Die Bühne des Theaters am Espach wird zur Psychiatrie-Wohngruppe. Neben dem zwangsneurotischen Hans, der wahnhaften Marianne und dem menschenscheuen Willi ist dort auch Agnes Adolon, die Tochter einer reichen Hoteldynastie, untergebracht. Als plötzlich ihre Mutter den Besuch ankündigt, steht Agnes vor einer großen Herausforderung. Sie will vortäuschen, in einer Villa zu wohnen und die anderen müssen spontan mitspielen. Mit „Neurosige Zeiten“ von Winni Abel bringen die Akteure des Theatervereins Babenhausen ab Samstag, 29. März, 19.30 Uhr eine „irre“ Komödie zur Aufführung.

