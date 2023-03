VG Babenhausen wächst: Wie sich das auf den Haushalt auswirkt

Sechs Gemeinden bilden die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen. Wenn die Bürgermeister zusammenkommen, geht es meistens ums Geld – wie beim Haushalt 2023.

Schon in der Grundschule lernen Mädchen und Buben im Heimat- und Sachunterricht, zu welchem Zweck sich Gemeinden zu Verwaltungsgemeinschaften zusammenschließen. Es geht in erster Linie darum, Kräfte zu bündeln, und die gemeinsame Verwaltung dadurch effektiver, wirtschaftlicher und leistungsstärker zu machen. Wenn sich also die Bürgermeister der einzelnen Mitgliedsgemeinden treffen, drehen sich die Diskussionen meist um Organisatorisches und ums Geld. So wie jüngst bei der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen.

Zur VG gehören neben der Marktgemeinde Babenhausen auch Egg, Kirchhaslach, Oberschönegg, Winterrieden und Kettershausen. Weil bei der Verwaltung der Finanzen, bei der Höhe der Umlagen und der Aufstellung des Haushaltsplans die Einwohnerzahl eine wichtige Rolle spielt, stellte Kämmerin Angela Zobel die Bevölkerungsentwicklung an den Anfang ihres Berichts. Demnach wachsen alle Mitgliedsgemeinden, insgesamt stieg die Einwohnerzahl von 12.003 im Jahr 2021 auf 12.205 zum Stichtag, dem 30. Juni 2022. Mittlerweile, so ist es dem Online-Portal des Freistaats Bayern zu entnehmen, sind es sogar 12.238 Bürgerinnen und Bürger.

Das sind die wichtigsten Zahlen des VG-Haushalts

Einstimmig wurden schließlich Haushaltsplan und -satzung für das Jahr 2023 verabschiedet. Der Etat sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 2,13 Millionen Euro vor. Größter Posten bei den Einnahmen ist die Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 1,28 Millionen Euro. Die Erstattung von Verwaltungskosten durch die verschiedenen Schulverbände schlägt immerhin noch mit 240.000 Euro zu Buche. Auf Ausgabenseite stehen vor allem die Personalkosten mit 1,72 Millionen Euro. Kalkuliert worden, erklärte Zobel, sei mit einer Lohnerhöhung von sechs Prozent. Dazu kommt sämtlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (381.100 Euro). Der Vermögenshaushalt beläuft sich im Ansatz für 2023 auf 186.700 Euro. Die Verwaltungsumlage verringert sich für die Mitgliedsgemeinden von bisher rund 110 Euro pro Einwohnerin und Einwohner auf künftig 105 Euro pro Kopf.

