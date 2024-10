Viele Besucher und großes Halle beim Gallusmarkt in Babenhausen

Es schien so, als ob am Tag der Deutschen Einheit alle Wege nach Babenhausen führen würden. Trotz wenig freundlicher Temperaturen glich der Bereich ab der Günzbrücke über die Wies bis zum Anfang der Fürst-Fugger Straße einer überfüllten Fußgängerzone. Dort boten mehr als 100 Marktkaufleute ein buntes und breit gefächertes Angebot an Waren.

Angefangen bei Bekleidung, Schmuck und Lederwaren über Spielsachen, Küchenhelfern und allerlei Krimskrams bis hin zu Brot, Wurst, Käse, Getränken, Süßigkeiten und vielem mehr. Auch an den Fahrgeschäften für die Kleinsten herrschte ein reger Andrang. Vor allem um die Mittagszeit lockte der Duft von deftigen und süßen Leckereien zahlreiche Besucherinnen und Besucher, darunter ganze Familien, aus der näheren und weiteren Umgebung an. Da viele an Imbissbuden und Getränkeoasen Freunde und Bekannte trafen, hörte man vielerorts ein großes Hallo.