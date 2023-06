Babenhausen

18:40 Uhr

Viele Großprojekte treiben Babenhausens Schulden in die Höhe

Die Marktgemeinde Babenhausen investiert in den kommenden Jahren unter anderem in den Rathaus-Anbau.

Plus Der Marktrat verabschiedet den Etat. Weil in Babenhausen viele größere Projekte vorangetrieben werden sollen, muss die Kommune weitere Kredite aufnehmen.

Heuer und in den kommenden Jahren stehen im Markt Babenhausen einige große Projekte an. Auch Investitionen, die in der Vergangenheit aufgeschoben wurden, müssen finanziert werden. Das erfordert die Aufnahme von Krediten: heuer 5,7 Millionen Euro, nächstes Jahr 3,7 Millionen Euro sowie 2025 vier Millionen und 2026 weitere 5,3 Millionen Euro. Das wird den Schuldenstand in die Höhe treiben. Falls heuer alle Projekte verwirklicht und die dafür eingeplanten Kredite aufgenommen werden, beläuft sich die Verschuldung der Kommune zum 31. Dezember 2023 auf 9,5 Millionen Euro.

Nach erneuten Erläuterungen von stellvertretender Kämmerin Corinna Eberhardt beschlossen die Mitglieder des Marktrats den Haushaltsplan 2023 einstimmig. Der Finanzplan für die kommenden Jahre wurde mit sechs Gegenstimmen verabschiedet. Für den zweiten Bürgermeister Dieter Miller ( Freie Wähler) ist der Etat 2023 „an sich okay". Bauchschmerzen bereitet ihm aber, dass in den kommenden Jahren Kreditaufnahmen in Höhe von rund 13 Millionen Euro vorgesehen sind. Seiner Meinung nach müsse die Finanzplanung überarbeitet werden. „Wenn wir etwas machen und gestalten wollen, müssen wir Geld in die Hand nehmen“, sagte hingegen dritte Bürgermeisterin Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger). Außerdem sei es in den zurückliegenden Jahren nie so gekommen, wie es im Haushaltsplan vorgesehen war. Laut Benedikt Neubauer (Grünen-Fraktion) beinhaltet der Etat „Investitionen, die wir in Zukunft benötigen". Sonja Henle (CSU) freute sich, dass in nächster Zeit viele gute Projekte verwirklicht werden. „Nachdem die Marktgemeinde in den zurückliegenden Jahren Vorhaben verschoben habe, sollte jetzt einiges passieren“, sagte Thomas Bihler (Freie Wähler).

