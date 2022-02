Vom Allgäu ans Mittelmeer: Babenhauser ist tausende Kilometer per Fahrrad unterwegs

Plus Jens Sommerer unternimmt jedes Jahr Radtouren, die zuletzt vom Allgäu bis ans Mittelmeer führten. Was den Rennradler aus Babenhausen zuletzt gestoppt hat.

Nach 21 Etappen mit einer Streckenlänge von 3942 Kilometern gewann Jan Ullrich im Jahr 1997 die Tour de France im gelben Trikot. "Da war ich gerade mal 13 Jahre alt", erinnert sich Jens Sommerer. Doch dieses Ereignis, bei dem er vor dem Fernsehapparat mitfieberte, weckte die Leidenschaft für das Rennradfahren in ihm. Seine letzte Tour führte ihn im vergangenen Jahr vom Allgäu bis ans Mittelmeer.