Babenhausen

14:13 Uhr

Vom Rezept bis zum EKG: So funktioniert die Notfallpraxis in Babenhausen

Plus Seit Kurzem ist in Babenhausen die 14 Meter lange Containerpraxis in Betrieb. Die mobile Versorgungseinheit ist täglich vier Stunden geöffnet und sehr gefragt.

Von Stephan Schöttl

"Wir haben schon ein Leben gerettet", sagt Manuel Holder von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Eine ältere Dame war zur provisorischen Bereitschaftspraxis auf dem Parkplatz der Jugendbildungsstätte in Babenhausen gekommen. Mit akuten Atemproblemen. Schnell stand der Verdacht auf Herzinfarkt fest, die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Sie war an diesem Tag eine von insgesamt 66 Patientinnen und Patienten, die das vorübergehende Angebot für Akut- und Notfallversorgung in der vom Hochwasser so schwer betroffenen Marktgemeinde dringend benötigt hatte. 66 Menschen in vier Stunden. Einen Tag zuvor waren es über 50. "Das zeigt wie wichtig es ist, dass nach der Katastrophe zügig gehandelt wurde. Der Bedarf ist da", erklärt Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag und von Januar 2021 bis Oktober 2023 auch Staatsminister für Gesundheit und Pflege. Er machte sich am Freitag persönlich ein Bild vor Ort - und er war beeindruckt von der 14 Meter langen Containerpraxis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen