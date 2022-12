Babenhausen

vor 32 Min.

Von A wie Affenbande bis Z wie Zirkus: Festival für die Jugend in Babenhausen

Am 17. Dezember lädt der Bezirksjugendring zusammen mit der Jubi zum Kinder- und Jugendfestival nach Babenhausen.

Plus Mit einem Festival soll in der Jugendbildungsstätte Babenhausen auf die Angebote der Jugendarbeit aufmerksam gemacht werden. Was das mit Corona zu tun hat.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Corona hat Spuren hinterlassen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Sie mussten während der Hochzeiten der Pandemie besonders einstecken, auf viel Liebgewonnenes verzichten. Die Schulen waren geschlossen, der Vereinssport untersagt. Kontakt mit Freunden gab es kaum noch. "Besonders in der Jugendarbeit gibt es viel Nachholbedarf", sagt Michael Sell, Leiter der Jugendbildungsstätte Babenhausen. Die bayerische Staatsregierung hat daher ein besonderes Programm beschlossen.

