Warum Babenhausen das Gedenken an den Wiener Stadtpatron hochhält

Plus Der heiliggesprochene Priester Clemens Maria Hofbauer hinterließ auch in Babenhausen Spuren. Anlässlich seines 200. Todestag soll es nicht nur einen Festgottesdienst geben.

Von Claudia Bader

Was verbindet Babenhausen mit der österreichischen Hauptstadt Wien? Es ist das Gedenken an Clemens Maria Hofbauer. Der in der katholischen Kirche als Heiliger verehrte mährisch-österreichische Priester ist Stadtpatron von Wien. Auch in Babenhausen wird das Andenken dieses Mannes, der von 1751 bis 1820 lebte und im Jahr 1909 heiliggesprochen wurde, bis heute bewahrt. In der Pfarrkirche St. Andreas findet seit Jahren am Todestag des Heiligen, der von 1805 bis 1806 im Clemens-Hofbauer-Haus lebte sowie in Weinried und Kirchhaslach seelsorgerisch wirkte, ein Gedenkgottesdienst statt.

