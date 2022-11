Babenhausen

vor 56 Min.

Warum die Babenhauser Brückenklasse so wichtig ist

Plus Seit Längerem gehen ukrainische Kinder in Babenhausen zur Schule. Wie gut haben sie sich eingelebt? Minister Klaus Holetschek machte sich ein Bild vor Ort.

Von Maximilian Sonntag

Der Krieg in der Ukraine veranlasste zahlreiche Menschen zur Flucht. Ganze Familien – von den Großeltern bis hin zu Kleinkindern – verließen aus Angst vor Putins Gewalt überstürzt ihre Heimat. Viele der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger kamen auch in Deutschland an. Damit geflüchtete Kinder in die Gesellschaft integriert werden können, bedarf es einer zügigen Eingliederung in das deutsche Schulsystem. Dafür gibt es bundesweit Brückenklassen – auch in Babenhausen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek machte sich an der dortigen Real- und Mittelschule ein Bild, wie die Integration gelingt.

