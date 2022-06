Warum eine Gruppe mit historischen Kostümen in Babenhausen unterwegs war

Frauen und Männer mit historischen Kostümen waren in dieser Woche in Babenhausen unterwegs. Was war der Grund dafür?

Viele Babenhauser haben sich am Dienstag über ungewöhnlich gekleidete Frauen und Männer im Ort gewundert. Der Grund für die Kostüme ist einfach erklärt: Es handelte sich um eine Landsknechtgruppe aus Reutte in Tirol, die sich für die Fuggerschlösser im Unterallgäu interessiert. Sie nimmt derzeit in Mindelheim an dem Fest "1522 - Heimkehr von Bicocca" auf der Schwabenwiese und der Mindelburg teil und nutzte die Gelegenheit zu einer Führung durch Babenhausen mit Hans Kreuzpointner vom Historischen Verein, verbunden mit einem Empfang durch Markus Graf Fugger im Schloss und Ahnensaal.

65 Bilder Mindelheim feiert "Die Heimkehr von Bicocca" Foto: Bernd Feil, Johann Stoll

Dabei kamen nicht nur die vielfältigen Beziehungen der Familie Fugger nach Tirol zur Sprache, sondern auch die Einwanderung zahlreicher Tiroler nach dem Dreißigjährigen Krieg und die historisch belegten Ausbildungsverhältnisse Tiroler Lehrlinge bei Babenhauser Handwerkern. Hervorgehoben wurde auch der Landsknechtführer Georg von Frundsberg mit seinen persönlichen Wurzeln, die väterlicherseits in Tirol und mütterlicherseits mit Barbara von Rechberg in Babenhausen lagen. Nach gut vier Stunden Information zur Babenhauser Geschichte machten sich die Besucher auf den Weg, vorbei an der Wallfahrtskirche in Kirchhaslach, zum Fuggerschloss in Kirchheim. (AZ)

