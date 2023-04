Was der Markt Babenhausen für Kinder und Jugendliche plant

Plus Michael Sell berichtet im Marktgemeinderat Babenhausen über die Jugendarbeit am Ort. Kinder und Jugendliche sollen mehr Möglichkeiten zum Mitreden bekommen.

Der Marktgemeinde Babenhausen ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche genügend Möglichkeiten haben, mitzureden und ihre Wünsche einzubringen. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich. Denn der Jugendbeauftragte Michael Sell, zugleich Leiter der Jugendbildungsstätte, zeigte in seinem Bericht gleich mehrere Projekte auf. Es geht dabei vor allem ums Miteinander von Groß und Klein, von Jünger und Älter.

Anfang Mai beispielsweise wollen Sell und Markträtin Sandra Neubauer dem örtlichen Jugendzentrum einen Besuch abstatten, sich den Jugendlichen vorstellen und über die aktuelle Situation der jungen Menschen in Babenhausen diskutieren. Auch um ein ganz aktuelles Thema wird es gehen: um Platz für Skater, Mountainbiker und BMX-Fahrer. Denn große Sprünge sind in Babenhausen seit einiger Zeit nicht mehr drin. Der bisherige Standort der Strecke ist während der Bauarbeiten auf Höhe des Schulzentrums weggefallen, diente stattdessen als Lager für die ausführende Firma.