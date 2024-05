Babenhausen

18:00 Uhr

Was es mit dem "Schuss in den Ofen" auf sich hat

Plus Hans Kreuzpointner vom Historischen Verein in Babenhausen kennt viele Redewendungen und deren Hintergründe. Bei einer Führung lernen Interessierte dazu.

Von Claudia Bader

Die Redewendung „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erinnert an das Mittelalter. Denn um ihr Korn mahlen zu lassen, mussten sich Bauern damals mit ihrem Getreide bei den Mühlen anstellen. Wer als Erster kam, dessen Korn wurde zuerst gemahlen. Natürlich seien seinerzeit auch Ausnahmen gemacht worden und höher gestellte Herren bevorzugt dran gekommen, weiß Hans Kreuzpointner vom Historischen Verein. Bei seinen im Rahmen der Babenhauser Kulturtage organisierten Führungen durch den Fuggermarkt beleuchtete er noch viele weitere Redewendungen und ihren Ursprung.

Beginnend bei der im Jahr 1395 erstmals erwähnten Babenhauser Stadtmühle wusste Kreuzpointner seinen Begleiterinnen und Begleitern viel Spannendes und Interessantes zu erzählen. Zu damaligen Zeiten wurden Getreide sowie viele andere Waren auf Eseln transportiert. Wenn diese sich störrisch zeigten, musste man oft Umwege in Kauf nehmen und dabei „eine Eselsbrücke bauen“. Dass die Mühle am rauschenden Bach klapperte, lag am sogenannten Rüttelschuh. Mit diesem konnte man die Menge an Getreide einstellen, das zwischen die Mahlsteine gelangte.

