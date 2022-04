Babenhausen

vor 48 Min.

Wegen Baustelle verirren sich Lastwagen in Babenhausen ins Wohngebiet

Plus Die Babenhauser Ortsdurchfahrt wird gerade ausgebaut. Das bedeutet Umwege. Aber nicht jeder Fahrer wählt die für ihn richtige Route.

Von Sabrina Karrer

Auf den Baustellen in Babenhausen ist die Arbeit nach der Winterpause wieder losgegangen. Zum Beispiel an der Ortsdurchfahrt, die von Weinried aus in die Marktgemeinde führt. Das bekommen auch Anwohnerinnen und Anwohner von Straßen zu spüren, die abseits davon liegen. Ortskundige suchen sich ihre Wege, um die Baustelle zu umfahren. Aber auch mancher, der sich nicht so gut in Babenhausen auskennt - und dann nicht weiterkommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen