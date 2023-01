Babenhausen

vor 32 Min.

Wegen des Ortsbilds: Babenhausen lehnt geplante Werbewand ab

Plus Beeinträchtigt eine geplante Plakatwand am Ortseingang den Blick auf das Fuggerschloss? Der Marktgemeinderat Babenhausen hat dazu eine klare Meinung.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Auf ihr Schloss sind sie schon stolz in Babenhausen. Es prägt das Ortsbild. Und genau darum ging es letztlich auch bei der Diskussion rund um einen Bauantrag in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Ein Vermarkter von Außen- und Plakatwerbung wollte am Ortseingang an der Memminger Straße eine frei stehende Werbeanlage errichten. Doppelseitig und beleuchtet, 3,76 Meter breit und insgesamt 3,96 Meter hoch. "Das ist an dieser Stelle durchaus problematisch", sagte Bürgermeister Otto Göppel.

