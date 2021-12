Wegen Platzmangels: Das Babenhauser Rathaus soll wachsen

Plus Im Babenhauser Rathaus herrscht Platzmangel. Deshalb plant die Marktgemeinde einen Anbau. Erste Entwürfe gibt es schon.

Das Rathaus in Babenhausen ist zu klein geworden. Deshalb soll ein Anbau her. Dem ist die Marktgemeinde schon einen Schritt nähergekommen, indem sie ein Architekturbüro mit der Planung beauftragt hat. Erste Entwürfe gibt es bereits.