Weihnachten kann auch mal laut und schwungvoll sein

Plus Der Lions Club Babenhausen lädt zum Weihnachtskonzert für den guten Zweck. Im Kirchenraum kommt Vorfreude auf das anstehende Fest der Geburt Christi auf.

Applaus in der Kirche ist selten. Beim Weihnachtskonzert des Lions-Projektchors konnten ihn die Besucherinnen und Besucher nicht zurückhalten. Nach jedem Musik- oder Textbeitrag brachten sie ihre Begeisterung mit lautstarkem Beifall zum Ausdruck.