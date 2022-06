Babenhausen

Welche Wünsche Jugendliche aus vier Ländern in Babenhausen formuliert haben

In der Jugendbildungsstätte Babenhausen fand in diesem Frühjahr eine internationale Jugendkonferenz statt.

Was würde den Alpenraum attraktiver machen, damit junge Leute dort wohnen, eine Ausbildung antreten, studieren oder ein Unternehmen gründen wollen? Darum ging es bei einem Treffen von Jugendlichen aus vier verschiedenen Ländern in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen in diesem Frühjahr. Michael Sell, Leiter der Einrichtung und zugleich Jugendbeauftragter des Marktrats, stellte kürzlich die Ergebnisse des Austauschs in dem Gremium vor.

