Weniger Teilnehmer an Montagsdemo in Babenhausen

Wie in den vergangenen Wochen haben am Montagabend Menschen in Babenhausen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert - jedoch weniger.

Rund 175 Menschen sind am Montagabend in Babenhausen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das berichtet die Polizei. Damit waren es in dieser Woche weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als bei vorherigen Versammlungen. Parallel kamen auch Demonstranten in anderen Orten im Dienstbereich der Polizeiinspektion Memmingen zusammen: etwa 250 Personen am Schrannenplatz in Memmingen und circa 60 in Ottobeuren. Alle Zusammenkünfte verliefen störungsfrei. Die Polizei sperrte kurzfristig Straßen und Kreuzungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch