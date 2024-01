Babenhausen

vor 18 Min.

Wenn die Dreifachsporthalle zum Hotspot in Babenhausen wird

13 Hallenturniere hat der TSV Babenhausen in diesem Winter in der Dreifachsporthalle veranstaltet. Dahinter stecken jede Menge Arbeit und organisatorischer Aufwand.

Plus In den vergangenen Wochen war die Dreifachturnhalle am Schulzentrum fest in der Hand des TSV Babenhausen. In der Hallensaison packt der ganze Verein mit an.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Als am Sonntagabend nach dem Turnier der C-Junioren die Schlusssirene in der Dreifachsporthalle am Schulzentrum ertönte, war das auch für den TSV Babenhausen eine Art Abpfiff. Das Ende einer langen und intensiven Hallensaison. 13 Turniere wurden von Anfang Dezember bis Mitte Januar veranstaltet - von den Kleinsten über die Hobbykicker und die Alten Herren bis hin zum Wettstreit der ambitionierten Mannschaften aus der Umgebung. Die Halle wurde dabei zu einer Art Hotspot in der Marktgemeinde. Sportlich wie gesellschaftlich. "Für uns und viele andere Fußballbegeisterte sind diese Turniere ein Fixpunkt im Turnierkalender", sagt TSV-Abteilungsleiter Wolfgang Benischke. Für den Verein ist das gleichermaßen eine organisatorische Herausforderung.

"Es sind viele helfende Hände erforderlich, um das alles zu meistern", sagt der Spartenchef. Es sei zwar inzwischen nicht mehr ganz so einfach wie früher, Freiwillige zu finden, die mit anpacken. Aber den TSV-Verantwortlichen gelingt es immer wieder. "Ein Stück weit überrascht es mich manchmal, wie prima das alles funktioniert. Wenn es was zu tun oder Probleme zu lösen gibt, helfen alle mit. Wir sind schon ganz gut, können uns aber an einigen Stellen organisatorisch auch noch verbessern", erzählt Benischke. Rund 20 Helferinnen und Helfer sind pro Turniertag eingespannt. Von der Vorbereitung der Halle über die Bewirtung bis hin zur Tribünenreinigung sowie den Auf- und Abbau der Bande. Die eigentliche Organisation der Hallensaison beginnt aber freilich schon viel früher. Dann, wenn im Herbst noch draußen gekickt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen