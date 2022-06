Wer weiß, was ein "Sauerampferschluchzg'r" ist? Erinnerungen an Dichter Max Kaifler

Der Sohn von Max Kaifler, der denselben Namen trägt, hat weitere Werke seines Vaters aus der Schublade geholt. Er kann manche Anekdote über ihn erzählen.

Im stolzen Alter von 84 Jahren verfügt Max Kaifler über ein bewundernswertes Gedächtnis. Noch gut kann er sich an Ereignisse in seiner Kinder- und Jugendzeit erinnern, vor allem an seinen gleichnamigen Vater. "Ich war erst 18 Jahre alt, als er 1955 verstarb. Aber seine Mundartgedichte lebten weiter", sagt er. Dass im Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Babenhausen bei der Einladung zu den diesjährigen Maibaum-Feiern ein schwäbisches Gedicht des Vaters abgedruckt war, nahm der Sohn zum Anlass, um weitere Werke aus der Schublade zu kramen.

"Mein Vater hat schon in seiner Jugendzeit gedichtet", weiß Max Kaifler junior. "Als Inhaber einer Bäckerei an der Fürst-Fugger-Straße 11 hat er viel zu tun gehabt. Aber wann immer es seine Zeit erlaubte, ist er in den Wald gefahren, um zu reimen." Ein weiteres Ereignis ist dem Sohn noch gut in Erinnerung: "Als mein Vater in einer Babenhauser Gaststätte gesagt hat, er würde mich und meinen zwei Jahre jüngeren Bruder Erich sonntags nicht zur Hitlerjugend schicken, sondern lieber zur Elf-Uhr-Messe, wurde er angehalten, die Gaststätte zu verlassen." Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste Max Kaifler senior dann einrücken. Auch während der Militärzeit und russischen Gefangenschaft nutzte er aber jede freie Minute, um schwäbische Verse zu schmieden. Aus dieser Zeit stammt das Gedicht "Die Soldatenbraut", das sich um das Gewehr des Soldaten dreht.

Kaifler hat manche Lebenssituation in Reime gepackt

Nach seiner Rückkehr errichtete der Mundartdichter am Waldhäusle im Allmannshorn ein Kreuz mit Stein und der Inschrift "Zum Gedenken an meine gefallenen Kameraden". In der Ruhe und Abgeschiedenheit des Waldes habe sein Vater viele Situationen seines Lebens in Reimen beschrieben. Entstanden sind so zum Beispiel "Alltag im Bäckahaus", "Dr. Bene und seine Biertischchrista", "Moialiab und Mondscheinnacht", "Verschwondana Liab" oder der "Heilig' Aubad in d'r Kendrstub". Bei einem Maiausflug habe er seine Begleiter in einer "Sonnapredigt" mit "Gräsbuzala'r und Sauerampferschluchzg'r" angesprochen. "In der deftigen Sprache des Voralpenlandes fand er immer die richtigen Worte", erinnert sich Kaifler junior.

Als der Mundartdichter 1955 starb, war er erst 41 Jahre alt. Seine schwäbischen Gedichte blieben unvergessen. "Bei Geburtstags- oder Familienfeiern und zu anderen Anlässen habe ich manchmal aus seinen Werken vorgetragen", sagt Kaifler junior. "Leider konnte mein Vater die Herausgabe seines Büchleins 'Schwäbisch-Bayerischer Sauerampfer' nicht mehr erleben." Das Werk enthält ein Vorwort und 17 längere oder kürzere Gedichte und für Leser, die sich mit der Allgäuer Ausdrucksweise schwertun, zum Schluss ein kleines Wörterbuch.