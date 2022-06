Babenhausen

18:00 Uhr

Wie steht es um die Sanierungspläne für den Zehentstadel in Babenhausen?

Beeindruckend ist nicht nur seine Größe - auch die vielen Gauben im Dach fallen auf: der Fugger'sche Zehentstadel auf dem Schlossgelände in Babenhausen.

Lokal Zuletzt ist es ruhig gewesen in der Debatte um die Instandsetzung des Baudenkmals auf dem Schlossgelände. Im Hintergrund liefen aber zwei entscheidende Analysen.

Von Sabrina Karrer

Während sich anderswo auf dem Schlossgelände in Babenhausen in den vergangenen Monaten vieles verändert hat, verharrt ein Gebäude im Stillstand: der Zehentstadel. Vor rund zwei Jahren waren die Sanierungspläne für das Baudenkmal noch regelmäßig im Gespräch und wurden bisweilen auch hitzig diskutiert. Doch seit einiger Zeit scheint das Thema wenig präsent zu sein, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Warum? Der Bürgermeister erklärt auf Nachfrage den aktuellen Stand.

