Babenhausen

18:00 Uhr

Wie viele Krippenplätze braucht Babenhausen in Zukunft?

Plus Beim Thema Kinderbetreuung müssen Kommunen Weitsicht beweisen. In Babenhausen geht es derzeit um das Angebot für die Kleinsten. Was das Planen schwierig macht.

Von Sabrina Karrer

Wie stellt sich Babenhausen in Sachen Kinderbetreuung auf die kommenden Jahre ein? Diese Frage hat eine längere Diskussion im Marktgemeinderat ausgelöst. Konkret ging es um den künftigen Bedarf an Krippenplätzen, also um das Angebot für die Kleinsten.

