Wieder Ärger am Badesee: Jugendlicher bekommt Schlag ins Gesicht ab

Schon wieder gibt es einen Vorfall am Babenhauser Rothdachweiher. Diesmal muss der Rettungswagen nach einem Streit anrücken.

Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung am Babenhauser Badesee. Am Donnerstag gegen 9.20 Uhr gerieten laut Bericht ein 16-Jähriger und ein bislang Unbekannter aneinander. Erst trugen sie den Streit mit Worten aus, dann bekam der Jugendliche einen Schlag ins Gesicht ab. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es ist nicht der erste Vorfall in diesem Jahr am Rothdachweiher. Vor Kurzem rückte die Polizei an, weil drei Personen öffentlich Geschlechtsverkehr am Ufer hatten und damit andere Badegäste störten. Außerdem gibt es Klagen über Vandalismus. Betroffen machte viele Menschen in der Region ein tragischer Badeunfall im Mai, bei dem ein 22-jähriger Mann ums Leben kam. (stz)

Lesen Sie dazu auch