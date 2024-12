„Wir müssen in den nächsten Jahren kleinere Brötchen backen“

Herr Göppel, während des Juni-Hochwassers waren Sie wie viele andere Menschen im Ort im Dauereinsatz. Was ist Ihnen vom Flut-Wochenende besonders in Erinnerung geblieben?

OTTO GÖPPEL: Das schnelle Ansteigen des Wassers. Als die Einsatzzentrale gerade verlegt wurde, von unten vom Feuerwehrhaus nach oben, da war ich mal kurz oben und bin dann wieder runtergefahren. Mein Auto habe ich Auf der Wies stehen lassen, weil das Wasser vor dem Feuerwehrhaus schon angestiegen war. Ich bin dann Richtung Feuerwehrhaus gelaufen und da ist mir das Wasser oben in die Stiefel reingelaufen. Das war so eine Situation, in der man am eigenen Körper gespürt hat, wie das Wasser plötzlich steigt.

