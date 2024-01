Babenhausen

17:55 Uhr

"Wir sind überwältigt": Krebskranke Mutter bekommt rund 37.000 Euro an Spenden

Sibylle Mayer aus Babenhausen leidet an Krebs. Um Therapien bezahlen zu können, hat sie sich an eine Spendenplattform gewandt.

Plus Sibylle Mayer aus Babenhausen leidet an Krebs. Um Therapien bezahlen zu können, bittet sie im Netz um Hilfe. Was zurückkommt, grenzt für sie an ein Wunder.

Mit dieser Hilfsbereitschaft hat Sibylle Mayer aus Babenhausen nicht gerechnet. Mehr als 800 Menschen folgten einem Aufruf im Internet und spendeten Geld, damit die krebskranke Mutter zweier Kinder Behandlungen finanzieren kann. Innerhalb von nur vier Tagen kamen über 37.000 Euro zusammen. "Wir sind total überwältigt. Das hätte ich nie gedacht", sagt die 42-Jährige. Schon in der kommenden Woche soll die erste Therapie starten.

Als Sibylle Mayer 2020 die Diagnose Brustkrebs erhielt, sagte man ihr, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Metastasen hatten sich gebildet. Es sei leider zu spät für eine Chemotherapie. Die Babenhauserin gab nicht auf, begann sie trotzdem. Darüber hinausgehende Behandlungen bezahlt die Krankenkasse allerdings nicht. Dabei könnten sie aus medizinischer Sicht helfen, damit es ihr besser ginge, zum Beispiel eine Infusionstherapie. Woher also das Geld dafür nehmen? Sibylle Mayer kann wegen ihres schweren Krebsleidens ihre Arbeit als Logopädin nicht ausüben, ihr Mann muss den Kredit für das gemeinsame Haus abbezahlen.

