Babenhausen

vor 17 Min.

Wo sollen bei Babenhausen Windräder entstehen?

Plus In seiner Sitzung überlegt der Gemeinderat, welche Flächen er für Windkraft ausweisen will. Dabei schließen die Räte einige Gebiete aus ökologischen Gründen aus.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Aktuell befinden sich rund um Babenhausen mehrere potenzielle Flächen, auf denen Windkraftanlagen entstehen könnten. Aber der Fuggermarkt soll nicht in allen Himmelsrichtungen von Windrädern umzingelt werden, zeigten sich die Mitglieder des Marktrats bei ihrer Sitzung einig. Um dies zu vermeiden, muss Babenhausen im Zuge der informellen Anhörung Windenergie des Regionalverbands Donau-Iller Flächen benennen, die bevorzugt für die Nutzung von Windenergie infrage kommen.

Mit Schreiben vom 15. Mai habe der Regionalverband mitgeteilt, dass das informelle Anhörungsverfahren zum Thema Windenergie auf Grundlage neu erarbeiteter Suchraumkarten eingeleitet wurde, informierte Bürgermeister Otto Göppel. Bis zum 14. Juli habe die Marktgemeinde Gelegenheit, lokale Aspekte und Überlegungen für die zukünftige Windenergieplanung auf ihrem Terrain mitzuteilen. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung weiterer rechtlicher und fachlicher Kriterien soll bis Ende dieses Jahres ein Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplankapitels „Nutzung der Windkraft“ erarbeitet werden. Dieses Konzept wird Anfang 2024 in die formelle Anhörung gehen, an der der Markt Babenhausen erneut beteiligt werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen