Wut über zerstochene Reifen an Traktor und Radlader in Babenhausen

Rosemarie Gütinger vor ihrem Traktor mit aufgebohrten Reifen in Babenhausen.

Plus In der Nacht nach dem Hochwasser durchbohren Unbekannte acht Reifen. Landwirtin Rosemarie Gütinger ist fassungslos – es werde doch gerade jede Hand gebraucht.

Von Sebastian Mayr

Als das Wasser kam, brachten die Gütingers ihren Traktor und den Radlader zu ihrer Feldscheune an der B300 nahe dem Babenhauser Fuggerweiher. Das Gelände liegt höher, die Fahrzeuge, die jeden Tag in Betrieb sind, sollten vor den Fluten geschützt werden. Doch am Sonntagmorgen waren Traktor und Radlader derart beschädigt, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Rosemarie Gütinger ist wütend – nicht nur wegen des Schadens allein.

Polizei ermittelt: Reifen von Traktor und Radlader in Babenhausen zerstört

"Wenn uns jemand auf dem Kieker hat, hat er doch das ganze Jahr Zeit", sagt die Frau, die mit ihrem Sohn eine Nebenerwerbslandwirtschaft betreibt: eine Mutterkuh-Haltung mit 60 Tieren, die das Hochwasser alle unbeschadet überstanden. "Beim Hochwasser wird doch jede Hand gebraucht", meint Rosemarie Gütinger. "Wie kann man in so einem Katastrophenfall so fies sein und jemandem einen solchen Schaden zufügen", fragt sie. Für den Caterpillar-Radlader habe die Familie immerhin zwei Ersatzräder gehabt, die beiden weiteren Räder sowie alle vier des Fendt-Traktors sind weiterhin beschädigt. Die Werkstätten seien teilweise massiv beschädigt – und sie hätten nun doch auch besseres zu tun, als Nutzfahrzeuge mit zerstörten Reifen wieder herzurichten, meint Gütinger.

