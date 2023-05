Zerstörungswut an der Wassertretanlage in Babenhausen

Unbekannte haben sich an der Wassertretanlage in Babenhausen zu schaffen gemacht. Jetzt bittet die Gemeinde um Hinweise.

Pünktlich zu Beginn der warmen Jahreszeit haben Mitarbeiter des Bauhofs der Marktgemeinde Babenhausen die Wassertretanlage an der Promenade gereinigt und mit Wasser gefüllt. Auf Anregung des Kneippvereins und des Touristikvereins Babenhausen wurden an der Ecke des umzäunten Geländes Steine zu einem Kräuterbeet aufgeschichtet. In der Nacht auf Mittwoch haben nun Unbekannte einen Teil dieser Steine mutwillig ins Becken geworfen.

Ob dort eventuell Schäden entstanden sind, wird sich erst zeigen, wenn das Wasser demnächst wieder ausgetauscht wird, sagt Bauhof-Leiter Erwin Hatzelmann. Die Marktgemeinde hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer in den vergangenen Tagen in oder um die Wassertretanlage an der Promenade etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte dies bei der Marktgemeinde Babenhausen unter Telefon-Nummer 08333/940031 melden. (clb)