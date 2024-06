Zirkus startet Spendenaktion in Babenhausen

Der Circus Serano macht in dieser Woche in Babenhausen Station und hat sich eine Spendenaktion überlegt: Ein Teil des Eintrittsgelds soll dem Kindergarten Sternschnuppe zugutekommen, in dem durch das Hochwasser Anfang Juni massive Schäden entstanden sind.

Sein Gastspiel gibt der Wanderzirkus aus Marktoberdorf von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Juni, auf einem Gelände an der Krumbacher Straße. Die Aufführungen finden am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr statt, am Sonntag um 11 Uhr. Pro verkaufter Karte gehen laut Zirkus zwei Euro an den Babenhauser Kindergarten Sternschnuppe. Die Spendenübergabe soll bei der Veranstaltung am Sonntag stattfinden.

350 Personen passen in das beheizte Zelt. Der Circus Serano bringt 20 Tiere mit - Kamele, Lamas, Pferde, Ziegen und mehr. Artisten wollen ihr Können zeigen, auch Tierdressuren werden präsentiert. Die Ticket-Hotline: 0177/5027545. (AZ)