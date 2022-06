Zwei Jahre Sicherheitswacht: Kein Ersatz, aber große Hilfe für die Polizei

Lokal Seit Juli 2020 patrouilliert in Babenhausen eine ehrenamtliche Streife. Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats zog die Polizei eine überaus positive Zwischenbilanz.

Ohne sie gäbe es mehr Ärger. Da ist sich Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel ziemlich sicher. Seit Juli 2020 patrouilliert in den Straßen der Marktgemeinde eine ehrenamtliche Sicherheitswacht. Sie soll so etwas wie ein Bindeglied zwischen Polizei und Bürger sein. Ein Ansprechpartner auf Augenhöhe. Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats zog Erster Polizeihauptkommissar Jochen Glaser von der Polizeiinspektion Memmingen ein Zwischenfazit.