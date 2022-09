Zwei Unfälle mit Fahrerflucht in Babenhausen

In Babenhausen ist ein Verkehrsschild umgefahren und ein geparktes Auto beschädigt worden. In beiden Fällen fuhr der Verursacher einfach weiter.

Gleich zwei Unfälle, bei den sich die Verursacherin oder der Versucher anschließend aus dem Staub gemacht hat, meldet die Polizei aus Babenhausen: Demnach wurde am Freitag an der Parkbucht vor der Sparkasse in der Stadtgasse ein Verkehrsschild umgefahren. Im Laufe des Vormittags desselben Tages wurde zudem ein blauer VW Touran in der Straße Am Espach auf Höhe des Schullandheims beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen. (AZ)