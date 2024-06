Zwölfjähriger E-Bike-Fahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Jugendlicher ist in Babenhausen mit seinem E-Bike gegen ein Auto gefahren. Ein Helm schützte ihn vor Kopfverletzungen.

Ein zwölfjähriger E-Bike-Fahrer ist in Babenhausen durch einen Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Autofahrer am Dienstag gegen 14.15 Uhr am Lindenberg in Richtung Im Mühlmahd. Zeitgleich war der Jugendliche auf dem abschüssigen Gehweg beim Lindenberg in Richtung Im Tafelmahd unterwegs. Im Kreuzungsbereich von Lindenberg und Tafelmahd erkannte der E-Bike-Fahrer das Auto zu spät. Trotz Vollbremsung prallte er gegen den Wagen, wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel zu Boden. Der Zwölfjährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ein Helm schützte vor Kopfverletzungen. (AZ)