Babenhauser Räte treffen noch keine Entscheidung über das Ratsbegehren zum Zehentstadel

Noch ist nicht sicher, ob die Bürgerinnen und Bürger über den Zehentstadel entscheiden werden. Vieles deutet jedoch darauf, dass es ein Ratsbegehren geben wird. In der Marktratssitzung am Dienstagabend haben die Mitglieder über das weitere Vorgehen diskutiert. Dabei ging es jedoch vor allem darum, dass das Begehren zunächst vom Landratsamt Mindelheim rechtlich überprüft werden muss. Dieses Votum steht noch aus, wird aber für eine endgültige Abstimmung benötigt. Die Freien Wähler wollten in der Sitzung dennoch einen Grundsatzbeschluss fassen, denn die Zeit drängt. Die anderen Rätinnen und Räte stimmten aber gegen diesen Vorschlag.

Vermutlich ist die Mehrheit des Babenhauser Marktrats für ein Ratsbegehren

Am 29. September hatten die Freien Wähler einen Antrag im Rathaus eingereicht. Die Fraktion will die Bürgerschaft entscheiden lassen, ob der Zehentstadel saniert und als Kulturzentrum genutzt werden soll. Die sieben Ratsmitglieder der Freien Wähler sind nämlich gegen dieses Vorhaben, CSU, JWU, Grüne und LEB sind dafür. Unabhängig davon scheint, wie auch Bürgermeister Otto Göppel (CSU) auf Anfrage mitteilt, die Mehrheit des Rats für ein Ratsbegehren zu sein. Dennoch ist der Zweite Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) der Meinung, dass der Rat mit dem aktuellen Vorgehen zu viel Zeit verliere.

Das machte er auch in der Sitzung deutlich, als er Bürgermeister Göppel damit konfrontierte, dass der Antrag noch nicht ans Landratsamt zur rechtlichen Überprüfung weitergeleitet worden war – obwohl die Freien Wähler ihn fristgerecht eine Woche vor der Sitzung eingereicht hatten.

Das Thema Zehentstadel stößt bei der Babenhauser Bevölkerung auf großes Interesse

Der kleine Zuschauerbereich quoll in der vergangenen Sitzung förmlich über. Schätzungsweise mehr als 70 Personen waren anwesend. Die Bürgerinnen und Bürger saßen bis hinaus in den Vorraum. Wer sich jedoch eine weitreichende Entscheidung erhofft hatte, wurde enttäuscht. Denn der Weg vom Antrag für ein Ratsbegehren bis hin zu einer Abstimmung durch die Bevölkerung ist komplex.

Ob die Bürgerschaft über den Zehentstadel entscheiden darf, hängt davon ab, ob die Abstimmung rechtlich zulässig ist. Das muss nun überprüft werden. Laut Bürgermeister Göppel geht es dabei weniger um das Thema Zehentstadel selbst, als vielmehr um die juristische Zulässigkeit der konkreten Fragestellung. Auf Grundlage der Prüfung durch das Landratsamt soll der Marktrat dann in der nächsten Sitzung die genaue Fragestellung für das Ratsbegehren erarbeiten. Deshalb sollte darüber erst in der nächsten Sitzung abgestimmt werden, sagte Göppel in der Sitzung am Dienstag.

Die Zeit für die Entscheidung über den Zehentstadel wird für Babenhausen knapp

Die Freien Wähler waren anderer Meinung. Georg Sailer warf ein, dass er in dieser Sitzung bereits abstimmen wolle, um keine Zeit zu verlieren. Schließlich sei der Antrag fristgerecht eingereicht worden. Christian Zahner (Freie Wähler) machte den Vorschlag, einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Das bedeutet, dass der Rat vorab klären würde, ob er grundsätzlich für oder gegen das Ratsbegehren wäre. Außer den Freien Wählern wollten jedoch alle Marktratsmitglieder auf die rechtliche Entscheidung des Landratsamts warten.

Somit wurde die Abstimmung über das Ratsbegehren auf die nächste Sitzung verschoben. Auf Anfrage teilte Miller am Mittwoch mit, dass er nun eine Sondersitzung für sinnvoll halte. Dennoch appelliert er an die Bevölkerung – mit Blick auf die aufgeheizte Stimmung im Ort – ruhig, sachlich und bei den Fakten zu bleiben. Gleichzeitig erwarte er jedoch „Vollgas“ von den Verantwortlichen, damit eine mögliche Bürgerabstimmung über den Zehentstadel noch rechtzeitig stattfinden kann. Schließlich muss der Markt bis Ende des Jahres den Fördergeldanteil des Bundes beantragen. Miller glaubt aber, dass alles noch pünktlich geschafft werden kann: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagte er.