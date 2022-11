Bad Hindelang

vor 49 Min.

Schwarzenberghütte: Generationswechsel im "Paradies" der Illertisser

Plus Die Schwarzenberghütte ist eine beliebte Anlaufstelle in den Allgäuer Alpen. Der bisherige Wirt verabschiedet sich nach 37 Jahren, eine junge Frau übernimmt.

Von Jens Noll

Selbst erfahrene Bergwanderer kommen bei diesem Anblick ins Staunen. Leichtfüßig springt eine Herde Gämsen, offensichtlich aufgescheucht durch einen über den Berg fliegenden Helikopter, durch das unwegsame Gelände. In hohem Tempo flitzen die Tiere steile Hänge hinauf und bei Bedarf auch wieder hinunter. Mit so viel Trittsicherheit würde sich jeder Mensch im Hochgebirge sehr viel leichtertun. "Das habe ich auch noch nie erlebt", sagt Jürgen Ehret über die atemberaubende Begegnung mit den Wildtieren auf knapp 1900 Metern Höhe. Für ihn und seine menschlichen Begleiter steht noch eine etwas anspruchsvolle Passage bevor: der Abstieg hinunter zur Schwarzenberghütte. Dort wird die neue Wirtin die kleine Wandergruppe später in Empfang nehmen.

