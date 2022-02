Erleichterungen für Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg

Wer in Baden-Württemberg dieses Jahr seinen Schulabschluss macht, bekommt unter anderem mehr Zeit für die Bearbeitung. In Bayern sieht die Sache anders aus.

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen machen, dürfen mit erleichterten Bedingungen rechnen. Das gab Kultusministerin Theresa Schopper in Stuttgart bekannt. Für die Abschlussklassen in Bayern hatte Kultusminister Michael Piazolo solche Erleichterungen kürzlich abgelehnt.

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 2022 hätten zwei Jahre Pandemie hinter sich und seien damit auch durch die Schulschließungen und Einschränkungen in den vergangenen Jahren betroffen. "Es ist für mich deshalb keine Frage, dass wir auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in diesem Jahr vor dem Abschluss stehen, faire Bedingungen für die Abschlussprüfungen zusichern und dafür zum Beispiel die Bearbeitungszeit verlängern", so Kultusministerin Theresa Schopper in einer Presseerklärung des Ministeriums.

Prüfungstermine 2022 in Baden-Württemberg 1 / 4 Zurück Vorwärts Abitur Haupttermin: 25. April bis 10. Mai Nachtermin: 11. Mai bis 27. Mai Mündliche Prüfungen: 27. Juni bis 8. Juli

Realschulabschlussprüfung Haupttermin: 17. Mai bis 31. Mai Nachtermin: 21. Juni bis 27. Juni Mündliche Prüfungen: 4. Juli bis 12. Juli

Werkrealschulabschlussprüfung Haupttermin: 17. Mai bis 31. Mai Nachtermin: 21. Juni bis 24. Juni Mündliche Prüfungen: 4. Juli bis 12. Juli

Hauptschulabschlussprüfung Haupttermin: 17. Mai bis 24. Mai Nachtermin: 21. Juni bis 23. Juni Mündliche Prüfungen: 4. Juli bis 12. Juli

Bei Prüfungen mit einer Gesamtarbeitszeit von 180 Minuten oder mehr gibt es demnach 30 Minuten zusätzlich an Zeit, darunter gibt es 15 Minuten oben drauf. Ausgenommen sind hier die Prüfungsbereiche der Berufsschule sowie der bundesrechtlich geregelten Bildungsgänge, heißt es aus dem Ministerium.

Wie in den vergangenen beiden Schuljahren wird es außerdem zusätzliche Prüfungsaufgaben zur Vorauswahl für die Lehrerinnen und Lehrer für die schriftlichen Abschlussprüfungen geben, mit Ausnahme der Berufsschule. Die Lehrkräfte können dann diejenigen Aufgaben auswählen, deren Themengebiete intensiver im Unterricht durchgenommen wurden. Nach Angaben des Ministeriums wurde bereits bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben die Sondersituation der Schülerinnen und Schüler von den Aufgabenkommissionen berücksichtigt.

Auch bei der Korrektur der Prüfungen soll die Corona-Situation berücksichtigt werden

Darüber hinaus soll auch wieder die Pandemie-Sondersituation bei den Korrekturen angemessen pädagogisch berücksichtigt werden - so wie es in den vergangenen beiden Jahren der Fall gewesen war. Die Lehrkräfte haben auch in diesem Schuljahr an den meisten Schulen die Möglichkeit, den Unterricht nach Stundenplan auszusetzen und zur besseren Vorbereitung auf die Prüfungen zum Beispiel mehr Unterricht in den Prüfungsfächern anzubieten. "Mit all diesen Maßnahmen unterstützen wir die angehenden Prüflinge auf ihrem Weg zum Abschluss – und ich wünsche schon jetzt eine gute Vorbereitung sowie gutes Gelingen", sagt Schopper und fügt in Richtung der angehenden Absolventinnen und Absolventen an: "Sie können zuversichtlich in die Abschlussprüfungen gehen, allein schon, weil sie in den vergangenen beiden Jahren die hohen Pandemie-Hürden gemeistert haben."

Wie berichtet, hatte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt, das Niveau der Abschlussprüfungen im Freistaat trotz Corona-Einschränkungen beizubehalten. Der Kultusminister begründete seine Entscheidung damit, dass durch den Wegfall von Aktivitäten und Klassenfahrten in Zeiten der Pandemie Schülerinnen und Schüler teilweise sogar mehr Zeit zum Lernen gehabt hätten. Er wolle faire Prüfungsbedingungen für alle.