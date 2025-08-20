Keine Blaualgen mehr: Im Rothdachweiher darf wieder gebadet werden

Gute Nachrichten für alle, die gerne zum Baden gehen: An zwei Unterallgäuer Seen gibt es Entwarnung in Sachen Blaualgen. Das Landratsamt Unterallgäu hat auf seinem offiziellen Kanal im sozialen Netzwerk Instagram geschrieben: „Im Schnerzhofer Weiher und im Rothdachweiher dürft ihr wieder baden.“ Damit bestehen für die Gewässer in Markt Wald und Babenhausen keine Einschränkungen mehr.

Bei der letzten Probenentnahme habe das Gesundheitsamt des Landkreises keine Blaualgen mehr im Wasser nachgewiesen. Es gebe, heißt es im Messbericht, „bakteriologisch nicht zu beanstanden“.

Seit über zehn Jahren wird die Wasserqualität regelmäßig untersucht

Noch Ende vergangener Woche hatte das Amt davor gewarnt, aufgrund der Blaualgen in den beiden Seen zu baden. Denn die Algen produzieren laut Gesundheitsamt ein Toxin, das Hautreizungen, Erbrechen, Durchfall, Atemnot und Quaddelbildung auslösen kann. Auch Hunde sollten dann nicht in solchen Seen baden.

Immer wieder ist der Rothdachweiher davon betroffen. Seit über einem Jahrzehnt wird die Wasserqualität dort aber regelmäßig untersucht. Die Grenzwerte wurden in den vergangenen Jahren immer eingehalten. Trotzdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Wasserqualität durch extreme Starkregenereignisse kurzfristig beeinträchtigt werde, schreibt das Landratsamt.