Bald Security im Weißenhorner Freibad: Wie ist die Lage in Neu-Ulm und Senden?

Neben einer willkommenen Abkühlung an heißen Tagen und einer kleinen Auszeit vom Alltag sollte ein Besuch im Freibad vor allem eines bringen: viel Spaß. Doch einige Personen haben sich im Weißenhorner Freibad zuletzt daneben benommen und dadurch Personal und anderen Badegästen gehörig den Spaß verdorben. Das hat Folgen. Wie berichtet, soll auf Beschluss des Stadtrats künftig an heißen Tagen zusätzliches Sicherheitspersonal auf dem Freibadgelände für Ordnung sorgen. Eine Nachfrage bei den anderen Freibädern im Kreis Neu-Ulm ergibt: Solche Probleme gibt es nicht nur in Weißenhorn. Wie gehen die anderen Städte damit um?

