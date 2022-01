Einblicke in eine dunkle Zeit: Balzheim im Ersten Weltkrieg

Plus Klaus-Peter Federhen gibt jungen Männern aus Balzheim, die als Soldaten im Ersten Weltkrieg kämpften, ein Gesicht. Auslöser für sein Buch: ein Straßenname.

Es ist ein lokales Zeugnis des Ersten Weltkriegs, das manch andere Gemeinde vor Neid erblassen ließe. "Balzheim im Ersten Weltkrieg - Zeugnisse seiner gefallenen Soldaten" heißt das Buch, das Klaus-Peter Federhen nach jahrelanger, akribischer Archivarbeit über seinen Heimatort geschrieben hat. Dabei steht im Mittelpunkt der Mensch - als Soldat, als Sohn, als Ehemann und Familienvater. Besonders beeindruckend sind die abgebildeten Fotografien: Sie wurden farbig koloriert und holen damit die Menschen der damaligen Zeit gleichsam in die Gegenwart.