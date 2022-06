Lastwagen bleibt an Scheune in Unterbalzheim hängen

Ein Lastwagenfahrer hat in Unterbalzheim Schaden angerichtet und sich danach nicht darum gekümmert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Lastwagen hat am Mittwoch in Unterbalzbeim ein Dach und ein Auto gestreift. Der Fahrer oder die Fahrerin kümmerte sich danach nicht um den Schaden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr jemand gegen 11.30 Uhr mit einem weißen Lkw in der Berggasse. Dort blieb das Fahrzeug am Dach einer Scheune hängen und riss die Dachrinne teilweise ab. Auch Ziegel fielen zu Boden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte davon. Dabei streifte der Lastwagen zu allem Überfluss auch noch einen Ford, der etwa 70 Meter weiter am Rand der Straße stand.

Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und schätzt den Sachschaden am Gebäude auf etwa 2000 Euro, denjenigen am Auto auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/1880 zu melden. (AZ)