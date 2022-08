Dieser Balzheimer will in Memmingen Oberbürgermeister werden

Lokal Die SPD setzt bei der Wahl im Frühjahr auf Jan Rothenbacher als Kandidaten. Der 29-Jährige will einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung der Verwaltung setzen.

Bereits Anfang Juli hatte die CSU den Startschuss für die Oberbürgermeisterwahl in Memmingen gegeben und Amtsinhaber Manfred Schilder erneut zum Kandidaten gekürt. Nun hat sich auch die SPD aus der Deckung gewagt und ihren Bewerber vorgestellt. Die Sozialdemokraten wollen den 29-jährigen Jan Rothenbacher aus Balzheim (Alb-Donau-Kreis) ins Rennen schicken.