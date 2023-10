Unbekannte stecken Birnen in Auspuff

Die Polizei ermittelt, nachdem jemand einen Schaden an einem Auto in Balzheim verursacht hat.

Weil jemand in Balzheim mehrere Birnen in den Auspuff eines Autos gesteckt hat, ermittelt die Polizei. In ihrem Bericht ist von drei unbekannten Tätern die Rede. Sie sollen das Auto am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Bereich der Schlossstraße mutwillig beschädigt haben. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)